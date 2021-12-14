台視《2022超級巨星紅白藝能大賞》將於111年1月8日(六)在台北小巨蛋盛大登場，14日公布第一波卡司金曲歌后徐佳瑩、Faye詹雯婷，將陪伴觀眾朋友熱鬧圍爐迎新年！近期推出新單曲〈以上皆非〉的徐佳瑩，MV中運用大紅色的前衛特殊梳妝容令人驚艷，這次將是她首次登上紅白舞台，徐佳瑩摩拳擦掌表示：「終於輪到我了！」透露將會演出新單曲，並帶來全新編曲，造型上也將精心準備。

而Faye詹雯婷的第二張個人創作專輯也正在緊鑼密鼓的籌備中，預告年底就會推出完整作品，12月10日也搶先推出新單曲〈詠愛〉，明年將開始走宣傳期會陸續跟大家見面，對於能夠在除夕夜陪伴觀眾朋友迎新年，Faye詹雯婷興奮表示：「會在紅白舞台上帶來新歌，已經迫不及待要讓這張新專輯趕快讓大家聽到！」

一年一度的《2022超級巨星紅白藝能大賞》將在除夕夜陪伴觀眾迎接農曆新年，2021年全台經歷疫情高峰期，近期新單曲連發的徐佳瑩，更擔任歌唱選秀節目《聲林之王3》的導師，談到明年的新計畫，徐佳瑩滿是期待：「希望可以順利推出新專輯！真的讓歌迷久等了！」徐佳瑩也透露兒子小樂高剛滿1歲，要開始教他「恭喜恭喜」的拜年手勢，過年要將寶貴時間留給和家人團聚，新年新希望則是家人及身邊愛的人都健康平安。

正馬不停蹄籌備新專輯的Faye詹雯婷則期盼疫情趕快過去，希望能夠帶著作品到更遠的地方。談到農曆新年必做的事情，Faye表示一定要吃炸年糕，並自稱「炸年糕達人」，笑說吃到不好吃的年糕一定會生氣，也會和家人打牌聯繫感情。