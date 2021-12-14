台中市東區湧泉公園的「浪漫星泉」，由俏皮可愛的情侶剪影燈飾搭配星月造型設計。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市柳川有20公尺高的「垂涎60尺」水水耶誕樹。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府建設局今年在全市24處重要公園及路口設可愛主題燈飾，營造浪漫耶誕節，首波主打中央公園「時空光廊」，透過旋轉木馬找尋趣味童年，東區湧泉公園「浪漫星泉」，由可愛的情侶剪影燈飾搭配星月造型，讓民眾與星海共度浪漫耶誕節。

市府打造溫馨光環境，在舊台中火車站前廣場布置全國獨家10米高的「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹，台中捷運綠線市政府站外，出現大型「夢幻冰藍色耶誕樹」，水湳中央公園充滿童趣的「時空光廊」。

另一亮點是東區湧泉公園的「浪漫星泉」、屯區藝文中心「夢幻雪屋」等，超多唯美光影造景在台中。

新聞局表示，今年將「甜點」幻化成夢幻燈飾，打造甜蜜耶誕，光景一路延伸到柳川、綠川及周邊文史建築台中文學館、市役所等，綠川水面還駐足「甜到會麋鹿」、柳川有20公尺高的「垂涎60尺」水水耶誕樹，流動循環的水光雕裝置絕對讓人驚呼不已，預計12月24日登場展至明年1月9日。

中捷不僅在車站詢問處、3大主題廁所換上耶誕裝扮，並在市政府站外打造10米高的大型「夢幻冰藍色聖誕樹」，預計12月20日至明年1月25日，每日下午5時30分至晚上9時30分點亮捷運站夜空，今年耶誕必拍打卡景點。

市政府站1號出口將於耶誕節及跨年期間舉辦6場耶誕市集，會移動的捷運扭蛋車12月25日將於市集首度曝光，民眾轉扭蛋就有機會得到限量「小綠綠祈福御守」。

屯區藝文中心今年以3公尺高的「雪白耶誕樹」、「夢幻雪屋」和「耶誕玻璃帷幕」營造白雪皚皚的歐式耶誕氛圍，將展出至12月31日止；葫蘆墩文化中心從12月18日至明年1月16日在挑高大廳以可愛麋鹿、小雪人及燈飾禮物圍繞巨型雪景耶誕樹。

台中文學館打造樂群街46巷為文學閃亮大道，更將招牌標誌文學大樹以七彩霓虹燈照亮，旁邊以彷彿甜蜜跳跳糖的點點星光圍繞，預計12月22日點燈後持續至明年1月9日。

大里今年最大光環境計畫「映動台中、光織大里」從12月23日至明年2月28日以各種燈飾串聯成約500公尺燈光廊道，設有3座光照裝置藝術，點亮整個大里運動公園及周邊環境。

水利局在綠川中興大學段（學府路─忠明南路）則以「綠川光影幻旅」為主題布展，12月24日至明年1月9日將呈現人們展望希望未來的情境，結合熠熠生輝、炫美的藝術燈光，帶領旅客一起遊走綠川尋光路線。

豐原陽明市政大樓周邊，12月23日至明年1月9日以「豐慶耶誕 雪境樂園」為題，打造大雪人迎賓燈組，加上豐原特色剪影作為裝飾，如糕餅意象、葫蘆意象等，圍繞著立體迎賓小雪人與模擬雪景，塑造節慶氛圍。

觀旅局自12月24日至明年1月9日，豐原葫蘆墩公園以豐遊為主軸，在原有地景風貌下結合豐原特色及冬季充滿希望的意象，呈現富有意義的燈光展演，體驗豐原生命流動之美。另外12月24日18時、12月25日、明年1月1、8日19時，還有4個場次精彩的無人機展演。

民政局的「2021台中好耶誕」，以公益、家庭為主題，12月19日至24日在台灣大道市政大樓府前廣場登場，主燈裝置主材用軟膜雕塑，設計打造8米高的充氣雕塑耶誕樹，讓大小朋友近距離擁抱至明年1月2日，同時與自思創造在台巡展多次的台中在地原創角色誠實君「阿尼斯特」合作，加上台中市教會發展策略聯盟協會為這次活動設計規劃家族角色，多方協力共同營造不一樣的耶誕節。

市府推動「城市夜景」計畫，審計新村夜間燈光以夜間「燈光裝置藝術」及「審計電影夜」等兩種型態方式舉辦，成為城市新亮點與旅遊的熱門打卡景點。

西屯區七期商辦以台中市七期周邊代表性建築物配合夜間營造燈光作業，耶誕節至元宵節期間每日晚上6時至10時點亮。