台糖位於衛武營國家藝術文化中心東側、國泰重劃區內的4.3公頃土地招商，唯一投標的三井，在7日通過資格審查之後，14日取得最優申請人資格，未來將投入100億元開發建設，規劃約4萬坪商場，打造在台灣的第三個休閒購物中心LaLaport，打造東高雄門戶商業核心新聚落。

台糖公司14日表示，台糖公司位於鳳山區衛武營國家藝術文化中心東側，國泰路二段及自由路土地面積4.3公頃招商，吸引外商三井公司投標，招標方式採一次投標、分段開標，7日經資格審查合格，並經14日上午投資開發計畫書評選及格，同日下午開價格標，以年保證經營權利金標價3715萬元，高於底價決標，另有年租金約7680萬元。

台糖說，此一屬於「商2」土地，應純做商業使用，並整體規劃設計提送高雄市都市設計審議後，得分期建築，三井公司預計將投入100億元開發建設，規劃約4萬坪商場，打造在台灣的第三個休閒購物中心LaLaport。

台糖表示，三井LaLaport預定進駐時尚購物、餐飲設施、休閒娛樂及停車場等，以滿足不同客層的需求，未來，並將以TOD大眾運輸導向發展，結合鳳山藝文特質提升整體都市空間機能，帶動東高雄休閒娛樂的觀光發展，提升區域整體價值，達到「區域共榮」的整體發展願景。

高雄經發局長廖泰翔指出，陳其邁市長上任以來，積極招商引資，除台積電、默克、英特格等半導體大廠紛紛加碼投資高雄，義联集團、富邦、三井以及明年改裝完成的SKM Park等百貨業者，也都看好高雄陸續進駐，歡迎更多潛力廠商及跨國企業一起加入投資高雄隊，相信三井集團投資案，將吸引更多企業投資高雄。

高雄經發局表示，為了活化該區開發投資，協助解釋說明土地管制分期分區開發、分割、規模及期限等規定，促使開發更具彈性，並透過都市計畫個案變更調整建蔽率，與周邊商業區相近，增加廠商投資誘因，吸引廠商投資帶動高雄經濟發展，並與周邊衛武營國家藝術文化中心園區結合，互補其商業空間不足，將藝文產業與觀光休閒結合，成為東高雄藝文觀光休閒娛樂新據點。