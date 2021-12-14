圓山大飯店將於12月24日至26日三天晚上7點至8點30分，舉辦《希望之光Light of Hope》光雕秀，這不僅是圓山首次，更是星級飯店首度舉辦大型戶外光雕秀。

圓山大飯店自從以客房設計呈現「ZERO」、「平安」、「加油」點燈後，從著名的建築地標成為傳達愛與關懷的重要指標，為呈現圓山建築的多元風貌，今年特別與「豪器飛帆集團」合作，以圓山東方建築結合聖誕西方節慶的特色，推出《希望之光Light of Hope》光雕秀，透過希望之光的投影，祈祝大家平安健康。

豪器飛帆集團表示，2019年Covid-19疫情爆發，隨後的一年逐漸在國際開始蔓延，看似風平浪靜的台灣，也在2021年的5月19日將三級防疫警戒範圍擴大至全國。「沙漠魚新媒體藝術策展」選擇在同年的六月，也是台灣疫情最嚴峻的時刻成立，正如同他名字一般，「沙漠魚」期許自己能因應環境，擁有進化結構與行為的表型可塑性。這些可塑性包含著觀眾與展覽的互動關係，或許是「元宇宙」的在線三維虛擬環境、又或者是一場虛實間的沈浸式互動劇場、更高感動的層面，可以是讓一群人直接沈浸在開放式空間的戶外光雕氛圍。於是「沙漠魚新媒體藝術策展」發起名為「台灣再啟」的公益活動，希望邀請19個企業共同響應19個地方精神，藉由指標性的建築體投影。繼1314酒店贊助在高雄漢神百貨外牆的第一站投影後，2021年12月24日平安夜起至耶誕節，將與圓山大飯店共同合辦名為《希望之光．Light of Hope》的第二站投影。

《希望之光Light of Hope》光雕秀此次活動，將由「豪器飛帆集團」的團隊以2020東京奧運指定投影的高規格設備，4K畫質呈現極具震撼力的光雕表演，並邀請動態沙畫藝術家-莊明達老師，將全台共同抗疫的團結齊心以沙畫展現。1.5小時節目的內容有國際級特效經驗團隊以以圓山祥龍為主題的「龍耀台北迎聖誕」、沙畫藝術家莊明達大師以延續抗疫為主題的沙畫藝術來鼓舞國人的士氣，也讓我們大家一起感謝這一年多來，站在第一線守護著台灣的英雄們。