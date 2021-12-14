周曉涵、宥勝、楊晴帶著學生演員們一起上節目分享求學時瘋狂事蹟。（TVBS提供）

TVBS 全新8點檔《機智校園生活》將於15日上檔，主演宥勝、周曉涵、楊晴、酒令 李星璐、鄭豐毅、鄭芯恩、林輝瑝、劉敬上《11點熱吵店》節目分享求學時的瘋狂經驗。飾演老師的宥勝率先透露，曾經有一整個學期上課都在睡覺，睡到課桌椅都翻倒了，繼續躺在地上睡，讓主持人沈玉琳不禁問：「你到底晚上都在幹嘛？」宥勝笑說晚上都在約會，因為當時是初戀。

飾演地理老師的周曉涵在高中時期綽號「周小毛」，原來是讀書時有「髮禁」，頭髮必須剪到耳下3公分，加上有自然捲，也不流行離子燙，她自嘲整個頭髮炸開像米粉頭。回想最瘋狂的事情就是「追學長」，主持人沈玉琳疑惑問：「不是應該男生追妳，怎麼會是妳去追？」周曉涵解釋當年除了米粉頭，又瘦又黑，只有暗戀別人的份。

周曉涵說，她曾因為太想要知道暗戀的學長住在哪，就請同學裝病到保健室，趁著護理老師在看診時，她就偷看櫃子裡的學生資料。她解釋其實只是想多了解學長一點，沒其他意思，某一天下課就約了同學跑到學長家樓下，單純想「感受學長住的地方」。沈玉琳聽了忍不住笑說：「妳在學校也都在做一些亂七八糟的事情！」周曉涵也提醒「壞榜樣，不能亂學」。

宥勝在劇中首集就逃婚，但學生時期的宥勝曾為了追喜歡的學妹，假扮成花店店員送花到教室給她，出來簽收時，學妹表情一度超尷尬，原來簽收單上寫滿的情話，讓學妹後來忍不住「噗ㄘ」一聲笑出來。宥勝說他親手做了99朵金莎花送給女生，讓錄影現場的女生異口同聲大喊：「你太浪漫了！」但自從宥勝送花的那天起，學妹就被教官盯上了。