索羅門群島上月發生震撼全國的暴亂，造成至少3人喪命。警方今天宣布逮捕涉案的主要反對派領袖。

法新社報導，聯合黨（United Party）黨魁揆塔（John Kwaita）據稱昨晚在自宅遭武裝警察逮捕，涉案罪名不明。

警方發言人告訴法新社：「我們可以證實，一名地位顯赫的索羅門群島人因涉暴動，於昨晚遭到逮捕。」

上月月底，索羅門群島爆發反政府抗議活動，民眾在首都荷尼阿拉（Honiara）燒殺擄掠，造成6700萬美元的損失，首都唐人街地區被夷為平地。

這場暴力衝突造成至少3人死亡，澳洲、斐濟、紐西蘭與巴布亞紐幾內亞也短暫部署約200名和平部隊，協助維持秩序。

抗議活動是由反對總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）的在野黨發起。蘇嘉瓦瑞希望與北京當局拉近關係。

但他的統治遭到索羅門群島人口最多的馬萊塔島（Malaita）領袖反對。

揆塔是馬萊塔島人，他黨內有兩名國會議員本月稍早對蘇嘉瓦瑞的不信任案投下贊成票。不信任案最終沒有通過。

揆塔的盟友肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）昨晚跟支持者說，「我國最知名的領導人之一」遭警察逮捕。

他又說：「我呼籲在這時候保持冷靜。我還在試圖確定進一步細節，以及他遭控的罪名。」