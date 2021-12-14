新北市推登錄發票抽汽車活動，截至今天登錄發票數高達212萬張，登錄金額突破35億元，首波最大獎為Nissan X-TRAIL 2.0L卓越精裝版百萬汽車，得主將於12月21日出爐，還將另外抽出3864位幸運兒，獎項總金額高達736萬元。

新北市經發局長何怡明表示，新北疫後拚振興，單筆消費滿300元即可參加「加倍奉還」抽獎活動，為振興新北經濟，這次祭出3波抽獎活動，波波抽汽車及多項好禮，雲端發票再加碼抽2000元及100元禮券，活動期間累計消費滿2000元，最後一波壓軸再抽價值369萬元保時捷電動車。

經發局表示，「滿額抽獎」將在21日抽出第1波獎項的幸運兒，當天將於「我的新北市」、「來趣新北金發局」FB粉絲頁開設直播，公佈得獎名單。發票有效期間為10月8日至12月15日，在12月17日前都可上網登錄。

獎項除X-TRAIL 2.0L卓越精裝版以外，還有Gogoro、PlayStation 5、iPhone 13、iPad、Switch、百貨禮券、VR體驗券等豐富獎項，將抽出共3864位幸運兒（含雲端發票加碼抽）。

經發局提醒，民眾手上還有10月8日至12月15日在新北市轄內單筆消費滿300元的發票，記得要在期限前趕快上網登錄，登錄後也要到「新北振興加倍奉還」官方網站確認發票資訊是否登錄正確，同時妥善保存發票正本，作為中獎後的領獎憑證，以免喪失領獎資格。