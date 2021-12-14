勞動力發展署中彰投分署自辦職前訓練「電腦輔助機械製圖班」受歡迎。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

勞動部勞動力發展署中彰投分署自辦訓練每年培訓超過2000名技術人力投入就業市場，今年在疫情影響之下，仍創下訓後就業率高達九成以上佳績。

勞動力發展署中彰投分署指出，該分署培訓選手「技」高一籌，在第51屆全國技能競賽中奪下13金、12銀、16銅、15優勝佳績，訓練品質及成效獲得各界肯定。

明年該分署自辦職前訓練招訓簡介已上網公告，歡迎失待業民眾多加利用，用技能開啟職涯無限可能。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛指出，明年分署自辦職前訓練規畫開辦81班次，招訓2224人次，訓練費用由政府全額補助，歡迎年滿15歲以上失業民眾多加運用。

近年來政府極力推動智慧機械與自動化產業，該分署著手打造「智慧機械與自動化系統整合示範教學產線」，模擬建置類生產線的實作訓練教學環境，預計明年度建置完成，未來「機電整合班」等班級將逐步導入相關技術課程，期望加速智慧機械跨領域人才的培育。

中彰投分署於台中本部及彰化鹿港勞動學苑設有2個職業訓練場，每年配合國家重點產業政策及在地人力需求，開辦多元職業訓練課程。

今年5月全國疫情升級三級警戒，訓練場配合防疫措施關閉，但訓練師隨即調整訓練方式，全面啟動遠距教學，也在疫情解封復課時，針對有術科操作需求的學員，辦理回流專班，強化實作技能，降低因疫情停課帶來的衝擊。

中彰投分署訓練師及專責就業輔導員的努力之下，本年度訓後就業率高達九成以上，辦訓品質也受到國家級訓練品質認證系統TTQS金牌肯定。