善化糖廠具有117年歷史，是台灣唯二仍保留製糖作業的糖廠。台糖善化糖廠14日舉行製糖開工典禮，台糖首長率糖廠同仁及地方民意代表等貴賓共同焚香祝禱，並將一綑綑綁有紅絲帶的甘蔗拋入壓蔗區，祈求開工期間風調雨順，一切順利平安。

台糖表示，具有117年歷史的善化糖廠是台灣唯二仍保留製糖作業的糖廠，本年期製糖時間預計至明（2022）年3月中旬，總開工日約92天，預計可採收約22.1萬公噸的甘蔗，生產約2萬公噸的本土甘蔗糖、12公噸的古早糖，以及蔗渣、沃土與終蜜等其他製糖副產品，整體產糖率預估可達9.4％，期能持續超越上年期生產目標。

台糖指出，善化糖廠轄下自營農場及約耕農場皆通過中興大學農產品驗證中心驗證 ，確保甘蔗孕育在純淨、無汙染的土地，並採行減少化肥及農藥等友善環境的耕作方式，符合食品安全、環境衛生及永續生產的要求，同時加工及分裝過程亦遵循臺灣良好農業規範，因此善化糖廠產製的本土甘蔗糖已順利通過「農產品產銷履歷」認證，是全臺唯一獲榮獲TAP標章的糖品，食品安全保證無虞。