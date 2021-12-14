上曜(1316) 表示，台灣房市買氣從8月就明顯回溫，年底前的購屋旺季也推升了自住客、換屋置產等剛性需求的買盤出籠，帶動包括新案九份子「湖映白」、已拆架「湖美帝璟」等熱銷。隨著各建案陸續完工取得使用執照，交屋完成入帳，為營運添材加火。

上曜董事長張祐銘透露，除「帝凡內」等成屋建案持續銷售入帳奠定營運成長外，已完工且銷售率達近9成的梅菲爾，以及即將完工之湖美帝璟，預計今年底至明年初取得使用執照，明年營運有望呈跳躍式成長態勢。另，受惠台南科學園區效應，以目前成交購買氛圍推估，九份子「湖映白」實際總銷金額應可比預期再增加15％。

台南科學園區效應，帶動人口紅利，加上北外環道路交通重大公共建設、台鐵地下捷運化先進環線交通建設及生活圈道路交通系統建設計畫等重大公共建設，催化大台南房地產正向發展。

上曜2019年在台南九份子重劃區生態湖畔取得南(3791坪)、北(1717坪)兩塊精華住宅用地；其中，布局於北基地的新建案「湖映白」坐落台灣第一座低碳示範社區、萬坪中央水路景觀公園(生態湖)第一排及雙語中小學，11月20日開始推案，市場反應活絡。

張祐銘指出，九份子「湖映白」打破當地傳統建築規劃，打造大台南地區樓高最高35樓的輕奢豪宅，配備全區電動車位等，詢問度十分踴躍，銷售開出紅盤。

上曜近年推出包括「湖美帝堡」、「湖美帝璟」、「帝凡內」、「梅菲爾」等一系列建案。第三季納入子公司永捷所投資的信立、斐成，集團總資產突破百億元，在手現金及約當現金也攀升至11億元，可做長期集團擴大版圖規劃。