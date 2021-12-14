在雲林縣擔任長照服務人員年資達8年以上且貢獻卓著的「照顧奉獻獎」，共有劉泰成醫師、李淑真護理師、陳姵甄照護服務員、莊青洧個管員、鄭耀振照護服務員、陳鳳珠照護服務員、黃秀燕照護服務員、劉雅倫社工員等8人獲獎。（周麗蘭攝）

在雲林縣擔任長照服務人員年資達8年以上且貢獻卓著的「照顧奉獻獎」，共有劉泰成醫師、李淑真護理師、陳姵甄照護服務員、莊青洧個管員、鄭耀振照護服務員、陳鳳珠照護服務員、黃秀燕照護服務員、劉雅倫社工員等8人獲獎。（周麗蘭攝）

雲林縣政府今（14日）舉行2021年績優長照團體及人員頒獎典禮，共頒發出44個獎項，其中獲團體獎「照護之星」共有3單位獲獎，分別為臺大雲林分院、中國醫藥大學北港醫院護理之家、社團法人雲林縣老人長期照護協會的小太陽長照機構。

臺大雲林分院斗六區社區整合型服務中心自創「橘色通關計畫」，讓病人於出院前轉銜到具有復能的機構，也減輕家屬負擔，橘色象徵晚霞的光輝。該院去年共協助60名中風或意外導致失能的中重度個案，接軌到護理之家或林內同仁仁愛之家出院照顧3個月，7成病患明顯恢復功能恢復。

中國醫藥大學北港附設醫院附設護理之家是雲林沿海唯一的醫院附設護理之家，服務理念是媽祖的愛心、耐心、恆心、用心、貼心等「五心級照護」。

小太陽長照機構緣起20年多年前照顧九二一地震災民、後來增設失智者日照中心，2013年成立全縣第一家全天候照顧失智長者的小太陽福祉家園迄今。

今日表揚大會也表揚擔任本縣長照服務人員年資達8年以上且貢獻卓著的「照顧奉獻獎」，共有劉泰成醫師、李淑真護理師、陳姵甄照護服務員、莊青洧個管員、鄭耀振照護服務員、陳鳳珠照護服務員、黃秀燕照護服務員、劉雅倫社工員等8人。

獲頒「照護英雄獎」的績優照顧服務員有陳鳳珠、陳姵甄、梅氏羽、李政達、林家弘、王邱珍、黃麗鳳、侯詠淳、游芯惠、王芯、沈昕如、陳仲慧、盧瑋呈、許秀香、袁振裕、楊子璇、黃麗蘭、呂秋蘭、姚小蓮、陳鳴彥等20人。

獲頒「照護英雄獎」的績優醫事人員，則有劉泰成醫師、蔡佾錄職能治療師、李淑真護理師、蔡麗娟護理長、楊斯媚個案管理師、吳金風居服督導、吳國良社工員、鄭美珍護理師、陳怡君居服督導、簡銘儀個管師。

獲頒「照護英雄獎」的績優照管人員，有賴怡穎、廖蕙莉、蘇聖雯等照顧管理督導或專員。

縣長張麗善表示，照顧長輩需要專業、愛心、耐心，感謝所有長照專員、社工、照顧服務員、醫事人員、個管人員等長照人員在機構或居家或社區擔任長照服務的重要角色，讓失能的長輩保有較好的生活品質，提供身心靈完整的照護，向全縣長照服務人員致上最深的敬意。