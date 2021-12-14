儘管面臨通膨壓力和Omicron新冠變種病毒引發的擔憂，但今年華爾街股市仍可望再次迎來豐收的一年，而這在很大程度上要歸功少數幾檔股票的卓越表現。

今年以來標普500指數已上漲約24%，高盛出具最新研究報告點名微軟、蘋果、輝達、特斯拉和谷歌母公司Alphabet這5檔明星科技股是今年推升美股的火車頭。

報告指出，自4月以來，這5檔個股對標普500指數報酬率的貢獻達到51%，比今年初的占漲幅逾三分之一的功勞更為顯著，這似乎也在預告「FAANG」（臉書、蘋果、亞馬遜、網飛和谷歌）時代可能結束，而新的「MANTA」（微軟、蘋果、輝達、特斯拉和Alphabet）時代正在崛起。

繼去年飆漲76%之後，今年亞馬遜（Amazon）股價僅上漲6%，表現遠不及標普500指數。儘管網購仍然生意興隆，但供應鏈問題，以及為了搶人和留人而調漲薪資，已經侵蝕亞馬遜的獲利表現。

網飛（Netflix）的股價亦失去動能，在2020年大漲67%後，今年以來僅上漲13%。已經更名為Meta的臉書（Facebook）表現好一點，今年上漲21%，卻可能使其股價創下自2018年以來表現最差的一年。投資人正在觀望該公司面臨的監管問題，以及其社群網路轉向元宇宙的發展。

反之，蘋果和谷歌今年股價分別分別上漲35%和69%。特斯拉在去年漲了讓人跌破眼鏡的743%之後，今年在綠能題材帶動下，股價又漲了44%。

晶片大廠輝達（Nvidia）則已擺脫全球供應鏈問題，其去年漲幅達122%，今年來更大漲了131%。微軟強勁增長的雲端事業帶動其股價在今年上漲54%，同樣優於去年表現。