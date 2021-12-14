屏東科技大學與遠雄人壽合作，透過棲架與巢箱架設的生態教育，達到守護猛禽目的。（林和生攝）

從生態鏈尋找搶救貓頭鷹的解方，屏東科技大學與遠雄人壽合作，鼓勵屏東在地鳳梨農施行友善農業，並透過棲架與巢箱設置，達到守護猛禽成效，近期更推出「貓頭鷹鳳梨」，欲藉由農產品推廣，把環境生態教育理念在台灣每個角落扎根。

原本在生態鏈中沒有天敵的貓頭鷹，卻常因誤食吃了老鼠藥的老鼠而喪命，屏科大鳥類生態研究室博士生林惠珊坦言，其實合作起頭是相當困難的，要讓一間對貓頭鷹生態保育不完全了解的大公司，從基本認知開始，再耗時一整年投入資源，並支持從農友找尋、架棲架和巢箱，共同進行偏鄉校園的保育教學規畫。

林惠珊說，此次貓頭鷹專案，是挑戰透過企業端將默默進行的研究工作引入田間，藉由象徵吉祥智慧的貓頭鷹，和代表興旺的鳳梨兩者間結合，期間帶領企業員工從田間棲架架設，到貓頭鷹巢箱掛載，更配合高樹鄉農民無毒鳳梨推廣、減少使用老鼠藥概念，讓生態研究工作、環境生態宣導、農產品禮盒，都能夠有很好發揮。

目前已說服6處農區在田間架設棲架，遠雄人壽總經理趙學欣感動地說，有機會透過企業之力，將長期投入的志工服務、偏鄉關懷及環境守護概念，經過研究單位通力合作，一起激盪出美麗的保育火花；也盼對貓頭鷹守護，無論從業人員、保戶都能認同，逐漸於企業內形成對台灣土地環境及為保育助力的意識。

投入友善農業的阿九鳳梨農場阮氏政說，自從在田裡架設棲架和巢箱後，發現生態變得豐富，原本就知道田裡有山豬和老鷹出沒，後來拍攝的動物越來越多，讓她直呼「非常開心」。