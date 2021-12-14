許多國家因新冠肺炎疫情造成港口塞港，台灣整體港群的貨櫃裝卸量則有成長，今年預估達1540萬TEU（20呎標準貨櫃），有望創下歷史新高。而台灣港務公司的收入也有顯著成長，今年淨利預估可達70億餘元，較去年增加10億元左右。

台灣港務公司董事長李賢義表示，2019年、2020年的淨利都差不多60億元，今年預估可以達到70億元，主要增加來自於貨櫃量突破紀錄、碼頭租借、風力發電場域提供給開發商、倉庫群舊有建築活化等。

李賢義說，高雄港貨櫃裝卸量在疫情前連續6年突破1000萬TEU，疫情爆發後也因國際船班延遲影響，貨櫃量低於1000萬TEU，今年預估為988萬TEU，明年則有機會重回1000萬TEU。由於高雄櫃場不足，長榮海運把櫃場移到台北港，讓台北港今年增加26％的貨櫃量。

李賢義指出，港務公司提供前鎮、小港5.6公頃的土地，讓空櫃臨時停放，自營空間也盡量挪出停車空間給櫃位。港務公司也協調所有航商共體時艱，一旦有櫃子抵達，誰有空位就先提供給它，提高馬頭周轉率，由於業者們都很協助，才能把業績往上衝。

港務公司明年業務執行的重心，將放在港棧本業的推動，以及港區水岸轉型開發，並落實各港發展重點推行。高雄港將完成第7貨櫃中心第1期工程並交付長榮海運公司，期待於2023年啟動營運；基隆港預計完成軍用碼頭及威海營區遷移工程、西4至6旅運複合商業大樓招商，讓基隆港內港區配合客貨發展整體規劃使用；台北港則應完成南碼頭區S07、S08後線圍堤造地工程，交付世紀風電公司建廠投產使用；台中港持續其離岸風電商機的拓展及觀光遊憩商業區興建營運投資案的招商；花蓮港將尋求與花蓮縣政府合作，完成東工地周圍用地的招商開發。