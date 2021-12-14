林口首家精品級歐式工匠麵包專門店「瑞莎塔烘焙坊」新開幕，座落於林口新市鎮重劃區，訴求親切專業1對1的「麵包管家式服務」，傳承正統歐式麵包工藝的資深烘焙職人，及一般麵包店難以企及的12種麵粉，與3種自培酵母菌種（裸麥酸種、液態魯邦、水式酵母）製作高品質傳統歐式麵包，每日提供約30種純手工麵包，希望打造出林口第1家精品級的「Artisan Bread工匠麵包」專門店。

「瑞莎塔烘焙坊」創辦人楊博森表示，希望從家族傳承出發，在林口打造一個結合生活美學、風格飲食的社區生命軌跡，從瑞莎塔廚房親子餐廳，到瑞莎塔文教機構，把愛化為實際行動，而新推出的瑞莎塔烘焙坊，由職人純手工製作，不經機器大量製造，以不添加任何人工鬆化劑或添加物的「工匠麵包」深耕林口，期許成為林口歐式麵包工藝復興的傳教士。

瑞莎塔烘焙坊擁有全長4.5米的麵包陳列櫃。（品牌提供）

店內找不到一般麵包店常見的麵包夾與托盤，瑞莎塔提供一般麵包店少見的「麵包管家式服務」，消費者只要進門，店員就會以1對1的方式，從介紹口味、夾取麵包、分切裝袋到結帳一條龍完成，讓選購麵包彷彿在專櫃挑選精品般的體驗，可謂林口麵包店的大革命。