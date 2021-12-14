侯友宜發公投千字文惹議 柯文哲：民主社會有不表態的自由

12月18日公投倒數不到一周，新北市長侯友宜昨晚在臉書上發表千字文，內容並未提及公投立場，僅說人民該用自由意志決定答案，此舉遭藍營內部群起圍剿。台北市長柯文哲14日受訪時表示，民主社會有表態自由，但更重要的是不表態的自由，不能說不表態就強迫。

柯文哲今赴北市議會各委員會送水果向議員致意，會後被問及公投議題時說，公投重點不是投票而是討論的過程，就像他認為核四廠應認賠殺出，但不蓋後要怎麼解決要講，假設國內核電佔12％，拿掉後要怎麼接上去，還有一大堆問題要解決，所以才說政治核心是執行力。

柯文哲感嘆，他一直對台灣公投狀況很不滿意，因為藍綠雙方都在動員、訴諸意識型態，一個說4個不同意、一個說4個同意，「問題是同意不同意後面要怎樣做」，應該要處理啊，本來公投是理性討論、辯論，面對問題後要怎麼解決，結果最後剩下圈圈叉叉，這還是不好。

至於他怎麼看侯友宜遭黨內圍剿，他原先不願表態，但隨後表示，民主社會有表態自由，更重要的是有不表態的自由，「不能說不表態還強迫要表態，這也是怪怪。」