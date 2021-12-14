自稱「FBI帥哥」網紅鄧佳華日前進軍成人界，昨（13日）終於開拍首部作品，在170cm女優苡若的協助下脫離處男，引發網友熱議，甚至開酸女優，對此苡若在社群平台霸氣反擊，獲得不少粉絲支持。

鄧佳華合作的女優本來是「暗黑楊丞琳」孟若羽，女方因不堪外界壓力辭演，換D罩杯的長腿女優苡若上場，導演圤智雨表示鄧佳華表現不錯，滿分10分給7分，令不少網友感到驚訝，除了嘲諷鄧佳華，還把砲口指向苡若，在PTT、FB等平台拚命留言羞辱。

鄧佳華、苡若昨合作拍成人片，女方認為他的表現不錯，本人行為舉止跟網路上不一樣。（圖／推特@苡若）

今（14日）苡若終於出聲，在推特隔空向酸民喊話：「我不是被鄧佳華上過的女人，我是上過鄧佳華的女人。你們期待我社會性死亡？那我不就是個移動的生化武器？」她表示開拍前僅認識網路上的「鄧佳華」，直到與「佳華」合作，發現對方很聽導演和自己的話，「我逐漸放鬆戒心，不再提防著天外飛來一筆考驗臨場反應，開始放下成見重新認識他。」

經過拍片的相處，苡若認為鄧佳華本人並不像網路上那樣，「他並不搞怪，也不奇葩，他就是一個素人處男，積極誠懇的來實現破處的夢想。」最後，苡若強調自己不會因與鄧佳華共事為恥，「因為他的處男表現已經能人所不能。」

許多網友看完苡若的發聲，紛紛留言力挺：「永遠支持」、「酸民太多了，辛苦了」、「堅持自己的想法吧！！你很棒」、「多少男人嘴裡說著噁心，內心卻在想為何那X妳的人不是自己，佳華變成男人們忌妒的對象了，哈」。