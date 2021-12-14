新加坡海軍發表了他們自行設計的新型匿蹤艇，計畫名為「大型戰鬥艇」 (Combatant Craft Large ,CCL)，大多數的資料還是保密的。它的任務顯然更偏向近岸巡邏。

防衛部落格(Defense Blog)報導，據新加坡海軍的說法， CCL全長26公尺，其設計目的在高度機動性與高速度，可在擁擠的海域中暢行，並快速到達目標位置。

CCL配備新式光電/紅外感測器，使它可以在白天和晚上航行；另有綜合通信系統，有助於與其他艦艇、海岸總部進行即時資訊交換。

它的艦艏主砲位有1具OTO Melara公司的12.7公釐機槍遠程武器系統，由駕駛台進行遙控操作，它有積分陀螺儀( integrated gyro)可使機槍保持穩定。

2018 年 12 月，詹氏防衛首次報導這項研發計畫，當時的報導稱，這是新加坡海軍的自製計畫，為海上巡諾護與低強度的衝突而開發的。