根據14日的一份公司聲明，李澤楷旗下、業務側重於亞洲的保險公司富衛集團（FWD Group）將通過私人配售籌資14億美元。兩位消息人士稱該公司將在香港進行計畫已久的首次公開發行（IPO）。

路透報導，富衛原擬在美國進行規模達20億至30億美元IPO，在監管批准被推遲之後，決定轉向香港。

據消息人士指出，該公司上周獲得了美國證券交易委員會（SEC）的初步批准，可以向投資者進行營銷路演，但還需要監管機構的完整審批。富衛對轉向香港IPO不予置評。

消息人士稱，公司創始人李澤楷的加權投票權將被取消，以使該公司符合香港的上市規則，該規則只允許創新公司擁有這種股權結構。

消息人士稱，香港IPO的規模和時間表還未確定。

滴滴出行等在美掛牌的中企股價表現黯淡，促使富衛轉到香港上市。

消息人士稱，富衛在上市後的投後估值（post-money）將達到90億美元。

根據聲明，富衛在14日早些時候敲定了這項交易，該交易由投資者Apollo Global Management和加拿大養老基金投資董事會（CPPIB）牽頭。

聲明說，其他投資者包括瑞士再保險、李嘉誠基金會、盈科拓展集團、泰國匯商銀行（SCB）和菲律賓的Metro Pacific Investment Corp（MPIC）。

聲明稱，富衛計畫利用私人配售所籌現金來發展其業務並降低槓桿。

其中一位消息人士說，隨著新資金到位，香港IPO可能會比計畫中的美國交易規模要小。