全球首屈一指的商業獎Globee Awards日前頒布2021年度的傳播卓越獎(Communication Excellence Awards),在經濟部科技專案的支持下,工研院以防疫科技與突破疫情限制的防疫數位行銷成果,從近千件參賽項目中脫穎而出,於COVID-19企業應變類別中,榮獲「最佳科技金獎」(Best Technology Gold Winner)與「年度行銷銀獎」(Marketing Campaign of the Year Silver Winner),表彰工研院迅速敏捷應變的防疫科技,以及運用創新數位行銷,透過媒體快速擴散發揮影響力,讓防疫科技受到國際企業矚目,包括美國、日本、印度、馬來西亞等均跨洋洽談合作商機。

過去許多國際大廠如:NVIDIA、T-Mobile、IBM、美國知名人資管理公司ADP等也都曾獲傳播卓越獎肯定,而工研院更是該獎創立以來首個獲獎的臺灣機構。 經濟部技術處表示,疫情襲捲全球,面對看不見的病毒,科技是防疫重要的武器,也是各國抗疫的關鍵策略,經濟部長期支持工研院投入AI、半導體、機械、生醫、資通訊等多元領域的研發,在疫情爆發之初,工研院即刻展現長期累積的跨領域科技研發實力,迅速整合跨域技術打造防疫科技,例如結合AI可準確量測體溫的「AI熱影像體溫異常偵測系統」,結合半導體無塵室技術的「正壓採檢亭」,以及運用生醫檢測技術的「iPMx分子快速檢驗系統」,都可擴大篩檢量能,降低疫情擴散,保障國人安全,提高防疫效率,與政府並肩作戰,增強全台防疫量能。

工研院院長劉文雄表示,身處瞬息萬變的世界,黑天鵝、灰犀牛層出不窮,唯有「敏捷」才能安然應對外界變化,工研院以策略性敏捷審時度勢調整應變策略,以戰術型敏捷鼓勵研發團隊勇於創新、迎難而上,在疫情爆發初期,工研院即刻打造防疫科技,為國家築構防疫戰線,安定民心,包括加入口罩國家隊,協助口罩設備大廠在短短一周內上線擴充產能;面對疫情升溫三級警戒,工研院攜手廠商在全臺灣建置近200座無塵室等級的正壓採檢亭,滿足檢疫量提升的需求。在Covid-19的衝擊下,全球企業均積極應變,工研院的防疫科技從近千件參賽項目獲評審團肯定,奪得「最佳科技金獎」,以及「年度行銷銀獎」雙料獎牌,顯示臺灣防疫科技能量獲世界肯定,數位行銷之專業與國際大廠比肩。 本次獲獎防疫科技,囊括工研院根據疫情不同階段所需而開發的防疫科技,第一階段「個人防護」針對國內口罩荒,工研院以靈活製造優勢,迅速協助國內廠商擴編產能;第二階段「疾病篩檢與診斷」,藉由「AI熱影像體溫異常偵測系統」、「正壓採檢亭」、「iPMx分子快速檢驗系統」協助判別染疫可能性;當疫情走入第三階段「疾病治療」時,工研院僅用17天即完成臺灣首台「醫療級呼吸器原型機」,完備臺灣高階醫療器材的自製能力。