全球首屈一指的商業獎Globee Awards日前頒布2021年度的傳播卓越獎（Communication Excellence Awards），在經濟部科技專案的支持下，工研院以防疫科技與突破疫情限制的防疫數位行銷成果，從近千件參賽項目中脫穎而出，於COVID-19企業應變類別中，榮獲「最佳科技金獎」（Best Technology Gold Winner）與「年度行銷銀獎」（Marketing Campaign of the Year Silver Winner），表彰工研院迅速敏捷應變的防疫科技，以及運用創新數位行銷，透過媒體快速擴散發揮影響力，讓防疫科技受到國際企業矚目，包括美國、日本、印度、馬來西亞等均跨洋洽談合作商機。

過去許多國際大廠如：NVIDIA、T-Mobile、IBM、美國知名人資管理公司ADP等也都曾獲傳播卓越獎肯定，而工研院更是該獎創立以來首個獲獎的臺灣機構。 經濟部技術處表示，疫情襲捲全球，面對看不見的病毒，科技是防疫重要的武器，也是各國抗疫的關鍵策略，經濟部長期支持工研院投入AI、半導體、機械、生醫、資通訊等多元領域的研發，在疫情爆發之初，工研院即刻展現長期累積的跨領域科技研發實力，迅速整合跨域技術打造防疫科技，例如結合AI可準確量測體溫的「AI熱影像體溫異常偵測系統」，結合半導體無塵室技術的「正壓採檢亭」，以及運用生醫檢測技術的「iPMx分子快速檢驗系統」，都可擴大篩檢量能，降低疫情擴散，保障國人安全，提高防疫效率，與政府並肩作戰，增強全台防疫量能。

工研院院長劉文雄表示，身處瞬息萬變的世界，黑天鵝、灰犀牛層出不窮，唯有「敏捷」才能安然應對外界變化，工研院以策略性敏捷審時度勢調整應變策略，以戰術型敏捷鼓勵研發團隊勇於創新、迎難而上，在疫情爆發初期，工研院即刻打造防疫科技，為國家築構防疫戰線，安定民心，包括加入口罩國家隊，協助口罩設備大廠在短短一周內上線擴充產能；面對疫情升溫三級警戒，工研院攜手廠商在全臺灣建置近200座無塵室等級的正壓採檢亭，滿足檢疫量提升的需求。在Covid-19的衝擊下，全球企業均積極應變，工研院的防疫科技從近千件參賽項目獲評審團肯定，奪得「最佳科技金獎」，以及「年度行銷銀獎」雙料獎牌，顯示臺灣防疫科技能量獲世界肯定，數位行銷之專業與國際大廠比肩。 本次獲獎防疫科技，囊括工研院根據疫情不同階段所需而開發的防疫科技，第一階段「個人防護」針對國內口罩荒，工研院以靈活製造優勢，迅速協助國內廠商擴編產能；第二階段「疾病篩檢與診斷」，藉由「AI熱影像體溫異常偵測系統」、「正壓採檢亭」、「iPMx分子快速檢驗系統」協助判別染疫可能性；當疫情走入第三階段「疾病治療」時，工研院僅用17天即完成臺灣首台「醫療級呼吸器原型機」，完備臺灣高階醫療器材的自製能力。