美國運輸安全局今天表示，保全人員2021年在機場安檢處沒收了超過5700把槍枝，是歷年的最高紀錄。

美國運輸安全局（TSA）局長佩柯斯克（David Pekoske）在簡報時告訴記者，2019年他們曾沒收約4400支槍，是先前的最高紀錄。如今於機場安檢時，每100萬名旅客中，被發現隨身行李中有槍的比例，是之前最高紀錄的兩倍。

佩柯斯克表示，他認為這個數據的增長，反應美國人攜帶槍枝的情況有增加的趨勢。在美國，搭機的乘客可以透過飛機運送未裝彈藥的槍枝，但只能放在托運行李中。

佩柯斯克說：「這是代價非常昂貴的錯誤。」他稱美國運輸安全局「向來會接著進行民事懲罰行動，在我們的調查完成後，（違規者）可能會被罰數千美元」。如果那同時也違反了地方或州的法律，美國運輸安全局也會把案件交給執法機關。

哈特斐德-傑克森亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）11月曾發生槍枝意外擊發的事件，引發一陣騷動。

美國運輸安全局表示，當時該局一名官員在安檢時發現一把槍，持有的旅客伸手進包包抓槍當下，槍枝不慎擊發。亞特蘭大警方調查那起案件時，空中交通短暫中斷。