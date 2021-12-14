陳修將要關了！交保5天 法官重裁當庭收押未禁見 16:352021/12/14 中時 謝瓊雲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳修將頭戴鴨舌帽、口罩，下午2點多低調現身彰化地方法院報到。稍早法官裁定羈押未禁見。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳修將殘忍虐殺22歲胡姓同居小三，本月9日遭彰化地檢署檢察官依殺人重罪起訴、求處重刑，但移審彰化地院卻獲20萬元交保、限制住居，檢方不服檢具新事證向彰化地院提出準抗告；同一位受命法官14日下午2時許重新開庭審理，歷經2個多小時審理，法官裁定當庭收押，未禁見。 陳修將獲20萬元交保彰檢提準抗告 彰化地院下午重開庭審理 98萬翻修費攏係假 婦深陷假檢警詐術 #交保 #收押 #陳修將 #禁見 #彰化 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 同框中醫大院慶 楊文科邀林智堅合蓋新橋改善交通 14:352021/12/14 生活 二級警戒維持至27日 我春節檢疫專案 如期啟動 04:102021/12/14 財經要聞 彭文正告法官 在美國視訊出庭 04:102021/12/14 政治要聞 張鈞甯見偶像「月亮公主」圓年少夢 相擁秒噴淚她近況曝光 15:452021/12/14 娛樂 傳綠營將派謝震武角逐北市 陳時中回應了 14:372021/12/14 生活 彭文正跨海視訊告法官 曝遭通緝慘況：老母昏厥女兒痛哭 17:032021/12/13 社會 歐姆龍捐贈百台血壓計 助長者量測血壓保健康 09:002021/12/14 健康 2022誰來做老大》新竹縣市 林智堅深夜發文 引外界聯想 04:102021/12/14 政治要聞 維解創辦人亞桑傑胞弟：哥哥恐活不過美司法追殺 12:132021/12/14 國際 中研院檢討報告交不出來 陳時中：資料受困實驗室內 14:542021/12/14 生活 顏寬恒轟政論節目成議顏堂 04:102021/12/14 政治要聞 社會熱門新聞 獨》四海幫副幫主母親告別式 動員上千黑衣人警荷槍實彈防滋事 - 社會 立委趙正宇家中搜獲920萬涉貪 北檢二度不起訴 - 社會 高醫出大包！警委託毒品驗尿38件誤判 26人慘坐冤獄 - 社會 心酸！員警80元便當只有白飯滷汁魚丸湯 新竹市警局回應了 - 社會 父姓「方」為女取單名 老師不敢點她名「怕全班跑光光」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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