陳修將殘忍虐殺22歲胡姓同居小三，本月9日遭彰化地檢署檢察官依殺人重罪起訴、求處重刑，但移審彰化地院卻獲20萬元交保、限制住居，檢方不服檢具新事證向彰化地院提出準抗告；同一位受命法官14日下午2時許重新開庭審理，歷經2個多小時審理，法官裁定當庭收押，未禁見。