天正國際(6654)持續擴大非被動元件產業設備，預估明年Mini LED/LTCC濾波器/半導體封裝設備佔比可望拉升到30%，天正國際總經理萬文財表示，明年看起來還不錯，隨著其他產業設備佔比拉升，預估明年毛利率會比今年好，樂觀看待明年業績，公司目標是其他設備佔比逾50%，超越被動元件。

天正國際今天下午舉行法說會，天正國際為自動化檢測包裝設備廠，過去以被動元件測試包裝機為主，2020年被動元件產業佔比達79%，公司近幾年將測試包裝設備應用從被動元件拓展至LED、半導體封裝及LTCC濾波器等領域，包括：Mini LED測試包裝機及分選機、封裝導線架DFN測試包裝機、LTCC濾波器測試包裝機及各種精密機械自動化設備產品，目前半導體封裝、LTCC濾波器及Mini LED設備已陸續通過客戶認證，並於第2季開始出貨，今年前3季被動元件設備佔比已降至68%。

萬文財表示，公司歷經2018年被動元件產業景氣自高峰下滑，近幾年積極拓展其他產業設備，並朝被動元件前段製程發展，今年順利拿到日本平行轉移技術，開發被動元件壓模堆疊設備機台技術，由於此項設備還可以應用於電池產業，且單價很高，隨著新設備開發完成，以及高雄新廠擴建完成，預估將可帶動天正國際進入另一個業績爆發期。

目前國內生產LTCC廠商，天正國際均已通過認證，原本預期第4季會有很好的發酵，但因半導體缺貨遞延，今年僅出貨15台，公司預期明年會有好的發展，出貨台數將較今年倍增，達30台；Mini LED今年出貨國內LED大廠約20台，預估明年出貨亦是20台，至於新開發的被動元件壓模堆疊機台，預估明年第2季開始出貨3套客戶試用機台。

為因應新機台設備需求，天正國際擴建新廠，希望明年底完成，2023年第1季就可以生產。

天正國際今年前3季稅後盈餘為1.66億元，年增2.55倍，每股盈餘為4.89元；累計前11月合併營收為10.43億元，年成長116.96%。

天正財務長郭彥甫表示，明年第1季是傳統淡季，是營運低點，預估明年營收將逐季成長，明年營運看起來樂觀。