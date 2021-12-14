一零四(3130)旗下104人資學院最新出版《2021-2022薪資福利調查報告》，2021年企業外派地點以大陸占比最大，超過7成，東南亞13.5％居次，受到中美貿易戰和新南向政策的影響，五年來，外派大陸的企業占比減少3個百分點，外派東南亞則增加3.3個百分點。外派大陸和東南亞的外派津貼，平均可達年薪的4成，或平均每月加碼2～3萬元新台幣。值得注意的是，53％的企業沒有明訂外派的回任制度，選擇外派，應同時評估外派2～3年期滿之後的下一步。

104人資學院調查指出，企業外派2021年仍以大陸占72.9％最多，不過，受中美貿易戰、企業海外聘僱在地化、以及「投資台灣三大方案」等影響，外派大陸的企業占比和2017年的75.9％相比，5年下滑3個百分點。

企業外派第二名是其他亞洲17.9％，其中，東南亞占比13.5％、東北亞占比3％、亞洲其他占比1.4％、第三名是美加地區4.3％。反映新南向政策、以及美國歡迎台灣科技產業赴美設廠，和5年前相比，外派其他亞洲的企業占比成長2個百分點，美加成長1個百分點。

另外，57％企業外派沒有期限，42.6％有期限，以2～3年最常見，其次是3～4年。外派結束後，52.5％沒有明訂回任制度，47.5％明訂回任制度，以「回到台灣」最常見、26.8％「專案處理」、20.7％「留任當地」。

擁有外派津貼，挑戰更高的薪酬，是許多職人選擇前往海外工作的主因之一。以企業最常外派的大陸和其他亞洲的外派津貼為例，不論主管或非主管，外派津貼若依比例計算，平均可占年薪的4成；若依定額計算，非主管約每月加碼2萬新台幣，主管加碼2.5萬～3萬新台幣。