嘉義市長黃敏惠、內政部長徐國勇、立委王美惠、嘉邑行善團理事長徐文志等人出席首梁祈福典禮。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠、立委王美惠、嘉邑行善團理事長徐文志在首梁上簽名，祈祝工程順利。（廖素慧攝）

嘉義市新建盧山橋工程上首梁。（廖素慧攝）

嘉義市盧山橋是通往二高、嘉義縣的重要聯外道路，為改善水患沉疴，新建雙肋鋼拱橋型式的弧形單跨橋，截彎取直、拉高橋面，14日舉行上梁祈福典禮，市長黃敏惠、內政部長徐國勇出席，預定2022年9月通車、2023年3月全部完工。

嘉義市政府工務處表示，東義路及盧山橋改建工程，總經費7億5000萬元，內政部營建署補助5億5464萬元、市府負擔1億2536萬元，嘉邑行善團捐贈7000萬元。

市府工務處表示，新建盧山橋採雙肋鋼拱橋型式，以弧形單跨跨越牛稠溪，河道內不落墩，梁底高於牛稠溪計畫堤頂高及計畫洪水位，橋面比原盧山橋拉高6公尺，解決以往河水暴漲溢過橋面的問題，橋全長205公尺、寬21.4公尺，拱肋最高高度34公尺，將是全台第二長單跨長度鋼構橋梁。

此工程自去年11月5日開工，截至今年11月30日，預定進度為33.37％，實際進度42.77％，穩定超前。

黃敏惠表示，新建盧山橋及周邊環境改建工程，是為了改善東義路及盧山橋周邊低漥地水患、屢生交通事故等問題，橋梁及整體工程設計兼具美學，搭配鄰近社區的「圓仔林油桐花」意象，以後是嘉義市重要入口意象，並將成為嘉義縣市一座景觀美麗的橋梁。

徐國勇表示，新建盧山橋及周邊環境改善工程包括用地費用，實際總經費約8.79億元，中央補助約7.12億元，還有嘉義市政府配合款、嘉邑行善團挹注，並將東義路拓寬為20公尺的4線道的道路，又有景觀設計，將成為嘉義縣市新地標。

黃敏惠、徐國勇、立委王美惠、嘉邑行善團理事長徐文志等人及多位議員、里長上香祭拜祈福，隨後施工上梁。