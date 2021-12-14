前北市內湖警分局偵查隊胡姓偵查佐，因辦案結識林姓毒品嫌犯，聲稱能幫助林男不用入所觀察勒戒，藉機詐取20萬元，遭控利用職務上機會詐取財物，涉犯貪汙罪。士林地院14日開庭，胡男認罪並表示非常後悔，希望法官能考量他自動繳回犯罪所得，予以減刑，並給予緩刑機會。

31歲胡男坦承收賄，今年2月3日因1000萬房屋貸款，每月支付5萬房貸，小孩又剛出生，加上20歲妻子心律不整，全家經濟拮据，在三峽一處餐廳見林男拿出20萬現金，他一時失慮起了貪念，收下現金，並稱能幫助林不用觀察勒戒，直至林被其他警局逮捕，才知道胡欺騙他，檢舉胡涉貪。

辯護人則稱，胡從警9年戮力從公，近3年沒有申誡紀錄，收取的賄款用於繳交房貸，沒有花天酒地，顯示他還有悔意，希望法官能考量主動繳回犯罪所得、情堪憫恕，給予2次減刑。胡則稱，現已遭警局停職，擔任外送員，妻子每月賺2萬多元，還有1歲多的小孩須照顧，勉強生活，希望法官宣告緩刑，讓他不用入監。

檢察官稱，胡男主動開口要錢，聲稱是上頭要的好處，且房貸是私人財務規劃，收賄已嚴重傷害公務人員廉潔形象，請合議庭依法判決，不給予緩刑。

林姓毒品嫌犯遭詐取財物，庭訊擔任被害人，胡已還款10萬，雙方達成和解，林撤回民事求償並稱同意法官給予緩刑，法官諭知12月28日宣判。

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