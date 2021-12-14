台中市警察局霧峰分局十九甲派出所，日前在24小時內，逮獲3名通緝犯，靠的是調閱監視錄影器。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市警察局霧峰分局十九甲派出所員警，深諳調閱監視錄影器的技術，24小時內，逮獲3名通緝犯。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

霧峰分局十九甲派出所，日前大展「千里眼」神威，24小時內，連續在十九甲轄內，逮獲分別是毒品、詐欺及偽造文書等3名通緝犯，使不法之徒無所遁形，展現警方維護地方治安的決心。

十九甲派出所，12月6日晚上9時51分在大里區新甲路逮捕一名偽造文書通緝犯，3小時後，於7日凌晨1時19分又在大里區立仁路逮捕一名詐欺通緝犯，再隔16小時後（12月7日下午5時）又在大里區公教街逮捕一名毒品通緝犯，短短24小時內，在轄內共逮捕三名通緝犯，發揮團隊精神打擊不法，展現淨化並維護社會治安之決心。

但到底是什麼獨門祕技？讓十九甲派出所戰果輝煌，原來是十九甲派出所所長李銘卿從警三十年，從基層員警服務至今，對調閱監視器（千里眼）有一套獨門絕學，經驗十分豐富，時常將這套調閱監視器的訣竅教導給年輕員警，果然所內員警也不負所長期望，靠著監視器及車牌辨識系統追查轄內通緝犯行蹤，24小時內，連續逮獲共3名通緝犯。

霧峰分局長李建興表示，隨著時代及科技的進步，一切犯罪終將無所遁形，若有觸法應早日坦然面對，重新開創嶄新人生方為上策。警方將秉持一貫落實執行各項勤務的精神，持續掃蕩犯罪，有效淨化社會治安，維護市民生命財產安全。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！