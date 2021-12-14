新北市20歲男子李盈達今年10月21日狠殺養育他16年的楊江老阿嬤，並竊取楊江阿嬤住家內的11萬2000元現金逃逸，李男行凶後還變換衣物，逃往花蓮，當時落網時還稱「我就是不爽，都給她機會了，就是不給我錢」，行徑冷血。新北地檢署今偵結，認為李男手段凶殘，惡性重大，視他人生命如草芥，令人髮指，犯後毫無悔意，依強盜殺人罪嫌起訴，並建請法官從重量刑。

檢警調查，李男自6個月大起，便由其外婆託付給楊江老阿嬤扶養至16歲，楊江阿嬤的兒子今年9月初起安排李男擔任學徒一起工作，李男因為工作關係，得知楊江阿嬤的新莊住處內放有現金，便心生歹念，10月21日當天便前往新莊購買水果刀，之後抵達楊江阿嬤住處討錢，李男見阿嬤不從，便持水果刀，捅向對方，見阿嬤掙扎倒地後，還抓住其腳部，猛刺她頭、胸部20多刀。

李男行凶後，將楊江阿嬤斜背包中的11萬多元現金搶走，並隨即將房門反鎖，丟棄凶刀、更換沾有血跡的衣物，隨後搭車前往北市中山區林森北路將部分贓款用掉，之後聯繫網友一同前往花蓮，並在花蓮承租套房躲避。

楊江阿嬤的兒子見李男未返回工作場所，察覺有異，便聯絡大姐前往母親住處查看，意外發現楊江阿嬤倒臥家中地板，已無生命跡象，送醫宣告死亡。員警也在同日持拘票，逮捕正在花蓮外出買鹹酥雞的李男，並發現贓款被李男花到只剩9萬多元。

李男被捕後，對犯罪事實坦承不諱。檢方認為，李男毫無顧及楊江阿嬤的養育之恩，僅為求財花用，就持刀狂砍阿嬤20多刀，揮砍力道之大，甚至導致阿嬤的手部也有刀傷，顯見其犯罪手段殘虐，李男未受任何外在刺激，只因財物犯案，顯見他對生命權全然漠視，且犯後為掩蓋犯行，還丟棄凶刀、變裝，甚至前往林森北路消費、跑到花蓮玩，顯見犯後毫無悔意，因此依強盜殺人罪嫌起訴，請求從重量刑，以儆效尤。