玉山銀行響應政府危老重建及信託2.0政策，於12月11日、12日參加由內政部指導、財訊主辦的第三屆「危老都更博覽會」，為本次唯一參展的民營銀行。蔡英文總統親自蒞臨並致詞，玉山銀行總經理陳茂欽及相關政府單位、金融業、建商等業者共同出席參加支持此活動。

依據內政部營建署統計，屋齡30年以上老屋占全台房屋比率逾50％，老屋耐震強度不足，且缺乏無障礙空間及消防設備，影響國人居住安全與品質，透過危老重建，屋主在翻新房屋同時也能享有容積獎勵、稅賦減免等優惠措施，為此，玉山整合行內資源建立專家團隊，自2020年即成立「危老都更推動小組」，培育50位危老重建推動師，並於本次博覽會現場提供顧客最專業的重建金融諮詢服務。玉山自開辦以來已評估近200件危老重建案，累積自地自建、委建、合建等不同興建模式的經驗值，並結合危老不動產開發信託及知名建經公司，在興建期間由玉山逐案控管興建資金，透過信託專戶確保資金專款專用，讓建案順利興建完工。

玉山透過本次博覽會以數位方式與顧客互動，同時也於銀行官網建置危老重建專區，提供民眾完整的危老都更相關金融資訊。此外，針對日益嚴重的人屋雙老議題，玉山也協助銀髮人士進行有形資產翻新，並協助妥適規劃資金，提供客製化不動產信託、安養信託、傳承諮詢等具保障、整合性金融服務，讓顧客在宅安養、樂享退休生活之願景，攜手顧客共同將愛傳承給下一代。玉山與您攜手共同為提升住宅安全、打造友善居住環境努力，延續城市溫暖，共創美好市容。