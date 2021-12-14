「第17屆臺加經貿對話會議」於14日以視訊方式召開，雙方就關切之經貿及雙邊合作議題交換意見。經濟部表示，對話議題涵蓋甚廣，充分展現在面對全球疫情及供應鏈重組之挑戰下，台加對於持續強化雙邊合作具有高度共識。雙方除針對投資、農產品市場進入、科技創新合作、智慧財產權對話、原住民事務等議題持續交流外，討論議題亦擴及綠色經濟、雙語教育與供應鏈合作研究，盼為公私部門帶來更多合作機會。

經濟部表示，台加經貿對話會議向來是促進雙邊經貿關係重要的交流平台，近年取得多項具體成果，包含今年六月首次召開臺加教育工作會議，及九月召開首屆臺加智慧財產對話會議等；會中雙方並同意於明年就雙方重視之供應鏈領域進行研究，盤點兩國供應鏈合作機會。

台加經貿關係緊密，我為加國亞洲第六大貿易夥伴。近期雙邊投資成果豐碩，2021年一月至10月，加拿大投資我國金額高達3508萬美元，較去年同期大幅增加237.11％。本次會議雙方均肯定本對話為推動雙邊經貿合作重要平台，將透過此平台持續合作，解決雙邊關切議題，深化雙邊經貿關係。臺加經貿對話會議每年輪流於台北及渥太華召開，本屆會議受疫情影響以視訊方式舉行。