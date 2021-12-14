由 Leonard Menchiari 和 Flying Wild Dog 共同開發的鉅作《幽冥旅程（Trek to Yomi）》將於 2022 年春季在 PC、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series S/X 和 Xbox One 等平台正式上市！世界知名的獨立遊戲開發商 Devolver Digital 今日釋出最新遊戲預告，讓熱愛動作類冒險遊戲的玩家能搶先一窺《幽冥旅程》如何用電影般的精湛美術，刻畫出封建時期日本的絕美風情，以及武士之間以劍交心的酣暢決鬥！

官方遊戲預告

為了遵循與亡師之約，一位年輕的劍客，誓言保護他的家鄉和所愛免於受到威脅。面對肩上背負的所有悲劇及重責大任，孤單的武士將自己放逐在生與死的交界，誠實面對自己並作出前進中的每一個選擇。

在本次釋出的遊戲預告片中，展現出遊戲致勝關鍵將會是耐心和對的時機；在對決中，成熟的劍客會聰明規劃進攻策略，例如借力使力讓對手失去平衡，再迎頭送上致命一擊。在這片絕美卻又危險的大陸上，玩家們會面對無數的敵手，包含槍兵、弓箭手、步槍兵等，甚至可能會碰上那些只在傳說中出現過的非人存在……

踏上生死之途，成為真正的武士的時刻即將來臨。《幽冥旅程》預計於 2022 年春季在多平台同步上市，想要獲得更多遊戲資訊，可以追蹤遊戲官網、Devolver Digital (@devolverdigital) 和和開發團隊 Flying Wild Hog (@Flying_Wild_Hog) 、Leonard Menchiari (@LMenchiari) 的twitter。