明人〈瑞應圖〉中所展現的「麒麟」實為長頸鹿。（國立故宮博物院提供）

15世紀鄭和下西洋，7次橫渡南海、印度洋，除了是人類文明史上重要的探險旅程，更為明代宮廷與民間帶來文化、美學的衝擊，文化的交流，也讓伊斯蘭世界珍藏了來自中國的精美器物並影響了伊斯蘭藝術，將台灣外交受挫的此時，不妨看看古人如何做外交！

國立故宮博物院近日推出《航向天方—十五世紀的伊斯蘭印象》特展，「天方」指今日麥加，是伊斯蘭教的發源地。15世紀明代宮廷與伊斯蘭世界接觸與交流後，促成了雙方在視覺和物質文化上的交融，如院藏的明永樂青花穿蓮龍紋天球瓶，長脖子和圓胖器身，是1425年左右的創新器型，一度為土耳其和伊朗王室的珍藏；一件明宣德的青花花卉紋燈，造型則如童話中的阿拉丁神燈，推測也是交流下的產物。

所謂的「麒麟」也與伊斯蘭世界有關，據考永樂12年，榜葛刺（孟加拉）國王的使者獻了一隻「麒麟」給永樂皇帝，不僅大臣們紛紛以詩文讚頌，宮廷畫家也繪圖紀念，但以圖像看來，當時所謂的麒麟，應是來自東非的長頸鹿，事實上「麒麟」在明代稱為「祖刺法」，即是源於阿拉伯語「Zarafa」即長頸鹿的音譯。

中西交流，也不難發現中西亞接受中國藝術的痕跡，如〈伊斯瑪爾一世敗白羊王朝軍〉圖，雖是描繪伊斯蘭地區戰事，雲彩等表現手法卻有中國畫的形式；又如明沈周的〈寫生冊 貓〉將貓兒蜷曲身體的輪廓，化成可愛的圓團，類似的設計也可見於土耳其托普卡匹皇宮團貓圖，反映出伊斯蘭藝術家對天朝圖像的模仿。