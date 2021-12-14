許多人買股票都報喜不報憂，讓人誤會穩賺不賠，一名網友抱怨，老婆自從愛上玩股票後，很容易聽信別人買了什麼股、賺好幾萬之類的話，而且一有獲利就馬上炫耀，直呼「她變了」，兩人有好幾次都因為這樣快吵起來，讓他相當苦惱該怎麼辦？有網友提醒「小心自己的存款」，還有人勸「儘早離婚」。

這名網友在《PTT》表示，老婆是全職主婦，愛玩股票他是沒意見，但是老婆很愛到處講鄰居、親戚、以前同學、小朋友同學的媽媽…等人買了什麼股，一個禮拜就賺好幾萬之類的話，跟她說那大多是騙人的，沒那麼好賺，都屢勸不聽，還說覺得老婆沒玩股票前個性單純可愛，現在完全變了。

此外，原PO指出，老婆抱了很久的股票，好不容易獲利了，卻急著在LINE上貼出帳單跟別人炫耀，跟她說不要這樣，會惹人嫉妒，她竟然回「我這奈米獲利哪有人會嫉妒，你真小家子氣」，原PO無奈表示，有好幾次兩人都快吵起來了，因此想詢問大家該怎麼處理？

貼文一出引起討論，不少網友紛紛急勸「小心自己的存款」、「離婚」、「很簡單啊，你就玩更大，欠一屁股債之後，她就會覺悟了」、「玩股票就是賺的時候會很高調，賠的時候都惦惦」、「最好注意一下他買什麼股」、「覺得你需要多存一些私房錢，免得你老婆走火入魔」。

不過也有網友回應「這種個性不是應該早知道了」、「這些都還好啦，注意有沒有盲目跟單的症頭就好」；還有也是全職家管的網友跳出來說，自己也是白天看股票，賺到的小額收入還可以貼補家用，覺得總比放銀行好多了。

有網友分享自己的經驗指出，她跟老公都是用各自的錢在玩股票，只要知道底線，他們從不干涉對方的操作、也從未為這個吵架，覺得全職主婦也需要成就感，如果她是用自己的錢，也懂得自負盈虧，就不要干涉太多，至於愛跟別人比較，建議「嗯嗯哈哈帶過就好」。