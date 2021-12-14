印度批發業者所參考的躉售物價指數(WPI)，因為在製造業以及食品價格上漲推動下，11月除創歷史新高外，也加速消費者憂心通膨將再起。

印度政府14日官方數據，11月WPI年增14.23%，是2005年4月以來最高，10月則為12.54%。印度躉售物價連續第8個月都是兩位數成長，而整體零售物價則在5%附近徘徊，也是在當地央行所設2%至6%的CPI範圍內。

印度央行也指出，消費者物價指數在11月年增4.91%，高於10月的4.48%。當地學者專家認為，雖然全球原油價格回落，且政府最近減收燃油稅，但隨著印度國內需求回升，企業試圖轉嫁不斷上揚的成本下，家庭通膨壓力正在增加中。

其中，燃料和電力批發價年增39.81%，10月份為37.18%。而製成品價格也上漲11.92%，10月為12.04%。同時，食品批發價年增6.70%，10月為3.06%。