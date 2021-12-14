高通今(14)日揭曉第三屆「高通台灣創新競賽」(Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge)優勝名單。高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰點出，今年多數入圍團隊都運用到5G、AI、物聯網技術，充份反映台灣新創團隊在技術及市場掌握上，換言之，這也是大勢所趨，後續高通也安排籌組各種工作坊，提供入圍新創團隊在智財權及商業策略等方面之培訓，讓創新順利落地。

第三屆「高通台灣創新競賽」在科技部指導及與台灣科技新創基地(TTA)合作下，於今年一月起跑，吸引逾120家新創公司報名參賽，經過面談及評選，高通於5月公布10支入圍團隊名單，提供各入圍團隊1萬美元入圍獎金，並展開為期七個月的育成計畫，提供入圍團隊包括技術支援、工程資源協助產品開發，以及鼓勵提出專利申請之補助金。高通也安排籌組各種工作坊，提供入圍新創團隊在智財權及商業策略等方面之培訓。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰今日表示，隨著5G商業發展逐步深化，我們看到企業不斷加速數位化轉型，越來越多的智慧邊緣終端連接至雲端，這個推動全球創新的大趨勢，也展現在今年高通台灣創新競賽入圍及優勝團隊的產品上。今年多數入圍團隊都運用到5G、AI、物聯網技術，產品包括智慧醫療、智慧城市、無人機、機器人等，更有多家提供的產品是協助企業數位轉型的解決方案，充份反映台灣新創團隊在技術及市場掌握上，相當具競爭力。

本屆「高通台灣創新競賽」第一名由NUWA Robotics(女媧創造)贏得，榮獲獎金12萬5千美元，Heroic-Faith(聿信醫療)與AVILON(奧榮科技)分列第二名與第三名，各獲得獎金10萬美元、7萬5千美元。冠軍團隊NUWA Robotics致力於機器人軟硬體以及應用工具開發，提供智慧陪伴型機器人以及機器人相關應用的工具。NUWA從陪伴型機器人產品開始，此次參賽，透過搭載高通機器人RB5平台(Qualcomm Robotics RB5 Platform)及高通技術支援，運用5G連網、終端AI、機器學習、異質運算和智慧傳感能力，NUWA把產品升級成為高度客製的行動服務型機器人，為不同場域、不同需求的客戶，提供軟硬體兼具、可客製化、創新的完整解決方案，為5G商用服務開創新局，極具潛力。

高通自2019年推出「高通台灣創新競賽」，並於2020年3月啟用「高通台灣創新中心」，作為QITC基地，提供專屬實驗室及技術支援。三年來，包括今年入圍的10家新創公司，高通共育成29家優秀的台灣新創公司。