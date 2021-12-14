摩根士丹利執行長James Gorman 周一在接受CNBC訪問時表示，他認為聯準會可能需要加快升息步伐。

投資人普遍預期該美國央行將在本周晚些時候的決策會議後，宣布將比先前所預期的更快完成縮表。市場亦密切關注聯準會可能於明年升息的相關線索。

Gorman表示，我們正走向利率上升的環境，如果我是聯準會，我會更快一些、而非更晚開始行動，以儲備一些彈藥並接受現實。

現年63歲的Gorman自2010年起開始擔任摩根士丹利執行長，他在今年初曾透露3到5年內不會交棒。

當被問及接班人計畫時，Gorman特別強調銀行內部人選的實力，他表示：「我們有很棒的管理高層可以取代我，我們需要讓他們其中一些人為董事會做好準備，這需要幾年時間，但我相信接班計畫，他們很出色，我有信心摩根士丹利將在他們的帶領下蓬勃發展」。

摩根士丹利去年砸下超過200億美元收購電子交易平台E*Trade和投資管理公司Eaton Vance，但Gorman表示，如果明年有出現「合適的交易機會」，該銀行仍然會考慮。