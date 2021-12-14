和勤(1586)參加Intelligent Asia 2021亞洲工業4.0暨智慧製造系列展，會中展出電動車、硬碟、儲能系統等零件，展現和勤精密連續沖鍛複合模具開發及產品設計的技術優勢。和勤兩岸產能同步擴增，生產效率大幅提升之下，未來新訂單將以量產件為主，創造規模經濟效益，帶動公司業績持續成長。

和勤生產精沖零件的品質與精度獨步全球，因此有7成訂單均為獨家供應，在車用部分有變速箱、門鎖、發動機、座椅、剎車系列，產品從乘用車拓展至商用車；新能源車已有美系電動車大廠高壓開關平台件、門鎖、座椅，三電系統產品已交樣給客戶認證中；電子部分為高階硬碟機構件（VCM Plate）；另有應用於大型機具的液壓柱塞泵、高端自行車傳動零件等。

目前車用零件占和勤營收比重近7成，因應汽車產業朝新能源車發展，和勤已切入新能源車領域，新產品的研發也以新能源車為主。和勤供應美系電動車大廠的高壓開關平台件，營收占比已達12％，此外，門鎖、座椅等零件也打入美系電動車大廠及各廠牌新能源車供應鏈。公司並開發出新能源車電池、電控零件，預期明年將有新產品量產，持續拉高新能源車營收比重。燃油車零件則跨入重卡領域，搶攻中國每年約100萬輛的重卡市場。

綠能產業蓬勃發展，和勤亦將拓展儲能系統零件，其中電池殼殼體一體成型加工方式能進一步確保產品尺寸穩定及品質，適用於電動車電力系統、輕軌／巴士充電系統、太陽能儲電系統、綠建築供電系統的超級電容，市場規模相當可觀。和勤已開發完成液壓柱塞泵的雙金屬配油盤，因應客戶產品特性需求採用複合材料的沖壓生產，是全世界惟二供應商之一；電動自行車齒盤以連續模設計沖鍛複合的加工方式生產，皆為具備技術門檻的高毛利產品，量產之後對營收及獲利成長的貢獻值得期待。

和勤近年優化接單策略奏效，累計1-11月合併營收23.95億元，年增16.65％，已超越去年全年營收規模，預期全年營收將再刷新歷史紀錄。雖然受到匯率及原料成本上漲影響，前三季平均毛利率20.29％，低於去年同期表現，但營收成長的經濟規模效應下，前三季歸屬母公司稅後淨利0.97億元，仍較去年同期成長，每股稅後淨利1.19元。多項新產品完成開發，在明年陸續量產，將明顯拉動公司業績表現。