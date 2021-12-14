市場關注Omicron疫情擴大影響經濟復甦，隔晚道瓊指數急跌320點，港股13日跌41點後，14日在大陸房企債務危機憂慮升溫下再跌逾300點。

港股開盤跌260點，報23693點，開盤已跌破十天線（23838點），跌幅曾縮至137點，見23817點全日高，逼近十天線後賣壓再增加，港股跌勢加劇，半日挫301點。午後跌幅擴大，恒指最多跌394點，見23560點全日低。恒指最終收報23635點，跌318點或1.3％。

大盤全日成交1199.87億港元。國企指數報8418點，跌132點或1.55％；科指挫137點或2.3％，報5884點。

焦點個股方面，騰訊跌1.5％報459.8港元，成交居首有62.86億港元。成交第二位是阿里巴巴，挫2％報246.2港元。

申洲國際升2.3％，為全日表現最好藍籌。大陸房企碧桂園服務大跌10.2％，為跌幅最大藍籌。