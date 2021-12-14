金門模範婦女、婆媳暨模範母親 跨海赴南台灣參訪 16:502021/12/14 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門縣110年度模範婦女、模範婆媳暨模範母親一行今天搭機赴台，展開為期4天的參訪活動。（金門縣府社會處提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金門縣110年度模範婦女、模範婆媳暨模範母親一行，今天在縣府社會處婦幼社工科長李品萱與縣府鄉親服務團隊主任翁克強的陪同下，搭機跨海赴南台灣展開為期4天的參訪活動。 到機場送行的社會處長董燊轉達縣長楊鎮浯的祝福，也感謝和讚揚她們為家庭與社會的付出，期待透過相互交流和經驗分享，將婦女的美德持續傳遞下去。 加強與竹科連結 林智堅參訪瑞昱 黃偉哲表揚績優工會 修繕、義剪志工開心受表揚 #模範婦女 #模範母親 #南台灣 #跨海 #社工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 興大102週年校慶 蔡英文肯定興大在世界各地發揚台灣經驗 20:332021/12/11 財經 桃園金門首度合辦閩南文化學術研討會 廣邀學者共襄盛舉 18:412021/12/11 生活 南市府與崑科大合辦校園徵才 提供逾3000職缺 14:392021/12/11 生活 雲林水林甘藷節 結合地方創生打造上億產值 16:342021/12/11 生活 1218公投》公投進入最後倒數階段 民進黨南台灣縣市長同框催票 10:352021/12/14 政治 光陽iONEX率先離島設站 力挺「金門低碳島」政策 15:472021/12/10 機車情報-機車新聞 外交部證實 法國前議長戴扈傑將率團訪台 20:362021/12/13 政治 桃園許厝港將設低碳轉運站 車輛禁入 04:102021/12/12 地方新聞 台韓資訊科技指數成分股 台灣新增南電 14:292021/12/13 財經 台南青年精準就博會 供逾3000職缺 04:102021/12/12 地方新聞 談抗威權 唐鳳：台灣站在最前線 04:102021/12/11 產業財經 寶島熱門新聞 金門模範婦女、婆媳暨模範母親 跨海赴南台灣參訪 - 寶島 2021-2022花蓮太平洋觀光節跨年演唱會卡司全曝光！ 12／10舉辦盛大記者會造勢 - 寶島 媽媽群組瘋傳「育兒神器」 搞定小朋友解救家長崩潰日常 - 寶島 桃園八德第5座天幕啟用 可容納千人成「開放的社區大客廳」 - 寶島 黎明學子特殊選才錄取清大藝術科系 盼用畫療癒人心 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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