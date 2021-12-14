金門縣110年度模範婦女、模範婆媳暨模範母親一行，今天在縣府社會處婦幼社工科長李品萱與縣府鄉親服務團隊主任翁克強的陪同下，搭機跨海赴南台灣展開為期4天的參訪活動。

到機場送行的社會處長董燊轉達縣長楊鎮浯的祝福，也感謝和讚揚她們為家庭與社會的付出，期待透過相互交流和經驗分享，將婦女的美德持續傳遞下去。