2021韓國年度演員結果日前出爐，今年有戲劇作品的演員都榜上有名，包括飾演《魷魚遊戲》的李政宰，連全智賢、宋慧喬今年作品的成績沒有那麼亮眼，還遭到兩派人馬狂批，也都出現在榜上，而最讓人跌破眼鏡的還是奪下冠軍的金宣虎，本以為墮胎風波會讓他聲勢一落千丈，沒想到反而成為最熱門人選。

年度演員排行公布，在問卷調查中，金宣虎以7.8%的得票率當選，同樣飾演《海岸村恰恰恰》的女主角申敏兒則以7.3%得票率排在第二位，除此之外，以《魷魚遊戲》紅遍全球的李政宰也並排第二名，第三名為《智異山》全智賢、第四名《現正分手中》宋慧喬。

第五到第八名分別為金素妍、李哈妮、曹政奭。排行結果曝光後，意外在網路上掀起熱議，不少網友都十分訝異，金宣虎當初爆出墮胎醜聞，前女友一連串爆料，導致他的暖男形象一夕崩塌，後續D社的平反又讓他的人氣迅速回溫，儘管失去不少工作，如今看來也洗白得十分成功。

此外，全智賢和宋慧喬今年的作品都被批是大翻車，全智賢演出的《智異山》遭轟特效場景太假、故事沉悶，而宋慧喬在《現正分手中》的角色則被認為和她過去演的角色差不多，沒有突破，導致觀眾視覺疲乏，因此在南韓當地的收視都十分慘淡。