日前首相安倍晉三挺台 民進黨：感謝安倍勉勵台灣崛起 。本報資料照

日本前首相安倍晉三眾議員於今日「2021台美日三邊印太安全對話」上，透過影片致詞表達支持台灣之意，民進黨發言人謝佩芬表示，民進黨感謝安倍前首相長期以來對台灣的堅定支持。

謝佩芬說，台灣與日本之間，不論政府或民間，皆長期友好。安倍前首相今天除肯定台灣的民主發展外，更關心台海的區域安全，並強調支持台灣加入CPTPP及WHO等國際組織。

在台灣的民主發展方面，安倍前首相認為台灣日前參與「民主峰會」，實至名歸，並強調「崛起吧，台灣」（Rise up Taiwan），在全世界傳播民主的信念。尤其當香港的民主遭到嚴重打壓之際，擔任民主的領導者對台灣來說更加重要，「因為台灣值得」。

安倍前首相也非常關心台灣的安全，他說，「當台灣及其民主面臨急迫的威脅，這也是對於我們所有人的挑戰，對日本來說尤為如此。」並重申「中國若是在軍事上冒進，無異經濟自殺」。謝佩芬說，可見台灣與日本在維持台海安全與區域穩定上，享有共同的利益。

在台灣的國際參與方面，安倍強調，台灣毫無疑問當然也該是CPTPP成員。美國、日本與其他擁有同樣想法的國家，都應該努力協助台灣加入重要的國際組織，包括世界衛生組織（WHO），而「一個更自信的台灣將是我們共同信念更強大的守護者，這也符合日本、美國乃至全世界的最佳利益」。

謝佩芬強調，安倍前首相的談話相當振奮人心，可見台灣與日本是共享民主、價值、人權、區域安全穩定的夥伴；台灣做為一個民主國家，絕對會如安倍前首相的勉勵，與日本及其他理念相近的國家共同合作，成為世界上一股重要的良善力量。