1名台中女網友的母親本月初騎車時遭對向來車撞擊身亡，肇事車主事發後一直待在車內，甚至PO照發文說「草X馬」、「原來這種車有氣囊」，之後警方作筆錄時態度很惡劣，女網友的父親氣憤抓住男子衣領，口袋竟掉出毒品咖啡包，當場被逮吸毒駕車，女網友痛批「你才21歲 希望你一輩子記得，你永遠背負著一條人命」。

該名女網友在臉書「爆怨公社」發文表示，她的母親在本月3日從衛生所做完志工後返家，卻遭到1名男子駕車從對向一路逆向衝撞，母親當場無呼吸心跳，而事後男子甚至趕緊拍照PO在臉書的限時動態，完全沒有下車查看母親的傷勢，最後是周圍的路人打電話，警方與救護車才趕抵現場，而男子這時才下車。

1名台中女網友的母親本月初遭撞擊身亡，肇事車主事發甚至PO照發文說「草X馬」、「原來這種車有氣囊」，之後被查出吸毒。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該女網友說，男子作筆錄時一副無所謂、凶狠態度，她的父親一時氣憤抓住男子衣領，沒想到男子口袋竟掉出咖啡包，男子還辯稱是對方栽贓的，警方之後驗尿果真呈現陽性，她最後PO文痛批，「你才21歲 希望你一輩子記得，你永遠背負著一條人命！我媽媽用最後的生命警告你，不要再走偏路，不要再害人害己！」

其他網友留言說，「吸毒的真的在家吸ㄧ吸爆斃算了，還出來害人」、「司法真的需要改革！無奈每次出事的都是平民百姓們」、「受傷害的不是那些立委家人，根本不會讓他們積極去修法」、「節哀，看了很心酸，但最難過的是法律沒什麼明智且大快人心的判決」。

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