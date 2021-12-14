2021年中職「最佳九人暨最佳指定打擊獎」今天公布，中信兄弟三壘手王威晨繼昨天金手套3連霸後，也連續第2年榮膺最佳九人三壘手獎，與左投德保拉及統一獅陳傑憲、林安可都連莊成功。而首次獲獎的4人中，獅隊二壘手林靖凱更成為本屆唯一滿分的得獎者，加上金手套堪稱今年最大贏家之一。

德保拉今年雖然錯過勝投王，與「投手三冠王」擦身而過，但連續兩年拿下最佳九人投手獎，就看他能否在下周一的年度頒獎典禮再奪年度MVP大獎。最佳九人的老面孔部分，打擊王陳俊秀繼2019年後再抱回最佳一壘手奬，曾經連5年榮膺最佳一壘手的富邦悍將林益全，今年則是首度獲選最佳指定打擊。

年輕新秀人才輩出，除了林靖凱，捕手林岱安、游擊手江坤宇、外野手郭天信也都是生涯首度獲獎。而唯一滿分凍蒜的林靖凱，本季打擊率0.303排名聯盟第6，安打數135支是去年75安的將近2倍之多，23次盜壘成功位居聯盟第2，也將角逐年度最佳進步獎。