新北市陶瓷博物館將「遠得要命藝術廁所」打卡點內的陶藝品，化身為文創商品，讓民眾帶回家收藏。（蔡雯如攝）

新北市陶瓷博物館近期在園內設置最新打卡熱點「許願糖果牆」，為了搭配糖果牆陶瓷特色，館方與三峽區農會、鶯歌在地兆富陶瓷、合力酒廠及琴酒調酒師鄭哲宇跨域合作，設計出三鶯特色酒品「許願琴酒」，該款酒以三峽特色茶葉調製而成，瓶蓋結合糖果牆馬卡龍陶瓷彩釉，搭配著霧白陶瓶，相當吸睛。

陶博館指出，為了製作出三鶯特色酒，三峽區農會特別商請在地製茶師製成3款茶，分別是三峽在地碧螺春綠茶、蜜香紅茶、白茶，作為特色酒料，之後再請調酒師將茶葉融進萃取杜松子香氣的基調酒款，使「許願琴酒」產生出獨特的酒品韻味。

「許願琴酒」3款不同口味各有特色，清新的白茶款擁有淡雅花果香；蜜香紅茶款擁有溫潤香氣，適合單加冰塊品味；碧螺春款有獨特的清香味，加入氣泡水後即會產生獨特的輕快口感，適合周末十分與朋友小酌。除了許願琴酒，陶博館還推出6種飽和彩釉顏色的「許願花器」，讓民眾搭配新鮮枝葉或花梗，增添辧公或居家環境的賞物景緻。

陶博館表示，園內除了有許願糖果牆，另有「遠得要命藝術廁所」打卡點，廁所內有童趣可愛風格的陶瓷藝品，館方為此也特別設計出一系列限定文創商品，將陶藝家郭舒凡創作的「轟隆隆‧滴答滴‧嘩啦啦」，變身為趣味實用的晴雨傘，而陶藝家陳韋竹作品「雨天」的黃色雨衣兔子，也化身成純手工捏塑、彩繪的迷你版公仔，歡迎民眾來收藏。

陶博館長吳秀慈表示，鶯歌藝術季活動已接近尾聲，廣受民眾歡迎，館方這次推出的文創商品，有趣又兼顧設計感與實用性，民眾若想收藏相關商品，只要在鶯歌藝術季活動期間到陶品集或小陶窩，出示與許願糖果牆、遠得要命藝術廁所打卡畫面，便可享有許願琴酒預購、許願陶藝系列商品 95折優惠收藏價，詳情可上陶博館官方網站https：／／www.ceramics.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https：／／www.facebook.com／YCMuseum查詢。

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