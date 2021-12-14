美股隔夜收跌，以及聯準會即將召開會議，市場轉趨保守。世茂集團債務危機繼續成為市場焦點，另中國發現首個Omicron病毒感染病例，也為股市帶來壓力。

周二香港恆生指數收跌318.63點或1.33%，為23635.95點。國企股(H股)132.53點或1.55%，為8418.61點。

中國在周一傍晚公布，在天津發現首個境外移入Omicron確診者。上證指數跌0.5%。

恆生科技指數跌2.28%。阿里跌1.98%，騰訊跌1.45%。

內房股、物業股接續昨日繼續重挫，中國恆大跌6.9%，恆大物業跌13%，碧桂園服務跌10.2%，融創服務跌17%，金科服務跌14%。

世茂集團跌19.9%，世茂服務跌32.0%。世茂周一股債重挫，周二多筆境內債券繼續走弱，並曾觸發盤中的停牌。集團表示，周末有小道消息在流傳，引發投資人恐慌拋售，對於資本市場波動，集團正在了解中，並積極與投資人溝通。

中鋁國際跌6.7%。在連兩日大漲之後，公司澄清不涉及鹽湖提鋰相關投資業務，不直接生產鋰材料，僅為鋰生產企業提供技術設計、諮詢和工程施工服務。