嘉威(3557)今天舉行法人說明會，公司指出，雖然海運有缺櫃影響，但第四季旺季續旺，單季營收可望維持新高附近水準。目前訂單能見度已經到明年第一季，明年全年整體客戶採購量已較今年增加15％，另外，嘉威未來會協助客戶增加非嘉威產品的採購服務，總經理吳世偉指出，營收成長是每年目標，明年毛利率拉回應有水準。

嘉威第三季營收營收11.36億元，年增12.5％，創歷年同期新高，但受到美元貶值、原物料上漲、缺櫃及能耗雙控措施等對出口廠商造成壓力，單季毛利率降至32％，稅後淨利0.4億元，每股盈餘降至0.53元，累計前三季每股盈餘5.71元。

吳世偉指出，去年下半年已經預期今年原料是上漲趨勢，但部分原料出現不合理上漲空間，導致第三季毛利率下降，但即便如此還是有32％水準，前三季平均毛利率依舊達37％，跟過往沒有過大的差異，現階段原料價格有些回檔，毛利率在第四季將有所回穩。

吳世偉表示，今年邊境管制還持續，貿易活動持續受到影響，加上原料大漲，市場供需大洗牌，很多小廠倒閉，也讓嘉威接到大客戶轉單需求，也藉此鞏固客戶關係。雖然今年受到航運影響，吳世偉並不擔心，他指出，客戶下單商品都必須在店內販售，只是延遲出貨，營收不會不見。嘉威10月及11月營收已經達到9.8億元，第四季營收可以維持在單季新高附近。

吳世偉指出，嘉威有很多一條龍服務，包括倉庫服務、設計、生產，明年還會協助貿易夥伴增加產品線採購，同時已經跟沃瑪等大客戶洽談2022年訂單，客戶也同意反映產品漲價。嘉威除了站穩塑料餐具營收外，引進廚具品牌prepara，未來營收貢獻會更明顯，而環保材質產品已經準備好，就等客戶何時引進，增加營收貢獻，未來三到五年營業額樂觀持續成長。