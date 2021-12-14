聖誕節將至，新莊中港河廊由自立廣場至凹灣碼頭1.8公里沿線，即日起點燈，一路至明年度光雕展活動，水利局指出，中港親水河廊經近10年來整治，擁有豐富河岸生態及完善休閒設施，是新莊招牌地標的親水公園，也是附近居民休憩、運動首選，歡迎民眾前來賞燈海、拍美照。

新莊的中港大排原本是臭氣熏天的髒水溝，歷經整治，成為特色藍帶水岸，有台北清溪川的美名。河廊兩側處處可見郁郁蔥蔥、五顏六色蒼翠樹木及綠植花卉，隨著四季更迭，呈現季節之美，美拍景點俯拾皆是，例如色彩斑斕積木橋、Q萌可愛彩繪牆和水聲悅耳落瀑等景致。

隨著聖誕節到來，水利局於中港河廊兩旁路樹應景披上耀眼奪目燈飾，宛如上演一幕亮麗璀璨的燈海秀。在光影交織中，營造濃郁歡樂氛圍，讓河廊搖身一變成為夢幻國度，營造滿滿歡樂氣氛和不同風情的河廊夜景，一掃疫後民眾心中的陰霾，與民眾迎接嶄新的一年。

水利局補充，中港大排緊鄰自立、自強街的宏泰商業市場，是北新莊人採買民生日用品的重要市集，許多在地人在市場採買後，順道沿著河廊沿線小憩片刻，適逢佳節到來，歡迎民眾來賞燈海，品嘗當地美食及景點，提升商圏買氣。