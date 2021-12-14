中科受惠於積體電路、光電、機械等六大產業營業額同步成長，推升園區前10月營業額高達8430.54億元，年成長9.45％，再創歷年同期新高！由前10月平均單月營業額達840億元推估，中科園區2021年全年營業額首度破兆有望！

中科園區前10月六大產業之中，積體電路產業營業額最高、達到6497.12億元，占整體營業額比重高達77.07％；其次是光電產業的1553.49億元，約占18.43％；精密機械產業246.44億元，約占2.92％。

中科管理局表示，就園區主要產業分析，積體電路產業受惠5G、AI、車用電子及高效能運算需求持續增加，帶動前10月營業額年成長4.68％；光電產業在連續3年衰退後，在宅經濟、遠距商機等需求強勁及Mini LED 技術商用化等因素帶動下，營業額大幅成長30.37％；精密機械產業則因歐美家庭裝修需求增加，營業額成長23.95％；另生物技術產業因疫情核酸檢測需求仍強勁，檢測產品銷售暢旺，營業額成長16.94％。

此外，今年前11月進出口貿易總額達到7235.57億元，出口值大於進口值，出超達3616.57億元；其中，出口額5426.07億元，年成長10.44％，進口額1809.5億元，年成長42.39％。

展望2021年第四季，中科管理局長許茂新指出，全球經濟仍面臨變種病毒威脅，惟隨著疫苗施打率提升，全球景氣回溫帶動終端需求擴張，遠距商機、5G應用、車用電子、高效能運算等新興科技應用需求續增，晶片及面板等相關產業鏈產品訂單需求暢旺，促使園區六大產業營收成長，在疫情沒有大規模影響製造業產能下，可望持續推升中科營業額再創新高。