高雄國際旅展即將於12月17日起在高雄展覽館登場，高雄翰品酒店集結旗下品日料餐廳、港都茶樓餐廳推出人氣商品；品日料餐券7折買10送1，港都茶樓冷凍點心210元起，另有中式常溫單品480元起，一次買齊飯店必買熱門商品，不論歲末年終犒賞自己，還是為親朋好友準備好禮都合宜。

2021高雄國際旅展於12月17至20日在高雄展覽館展出四天，高雄翰品酒店推出品日料雙人吃到飽餐券，每張1199元下殺7折。堪稱CP值爆表的品日料雙人吃到飽餐券，可享用豐盛的鍋物頂級牛、豬肉及海鮮吃到飽，更有各式握壽司無限供應，加上甜點，一向是老饕最愛。如果喜歡定食也可使用一張品日料雙人券享用平日午間定食，可挑選豐盛定食三份或特盛定食兩份，可依用餐人數決定。

此外，今年首度於旅展現場銷售港都茶樓的港式冷凍點心，包括黃金流沙包或黑芝麻流沙包一包6入售價210元，招牌燒賣、鮮肉鮮蝦餃、干蒸珍珠丸一包10入售價250元，任選三包特價550元贈保冷袋。

另有中餐廳廚藝團隊精心製作的各項中式常溫單品，有成都燒鴨麻辣湯以及黑蒜鮑魚燉烏雞、麻油雙寶、綠竹筍清燉牛肉湯、天門冬瑤柱燉子排等共五個品項。業者表示，成都燒鴨麻辣湯純手工炒製，不添加防腐劑與人工香料，安全又美味。食用方法簡單，將底料放入鍋中，可依個人喜好調整加水稀釋，並將各式火鍋料、肉片、金針菇、凍豆腐、青菜等放入鍋中煮沸即成香辣過癮之麻辣火鍋， 口味可依個人喜好調整。

黑蒜鮑魚燉烏雞嚴選烏骨雞熬製滋補養生的頂級煲湯，以30至45天自然發酵熟成的大蒜細火慢燉，湯鮮味美，道地好食補，可供六至八人食用。

年終回饋，此次旅展以經濟實惠的價格讓民眾享受真材實料招牌港式點心與中式菜餚，自用送禮兩相宜。凡消費滿2000元可以優惠價199元加價購買原價480元的蛋塔禮盒一盒，消費滿4000元即贈送蛋塔禮盒一盒。旅展現場除了刷卡付現，亦可收五倍券，不找零。高雄翰品酒店攤位為北館A25近舞台區。