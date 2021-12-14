向來素地少、推案量不大的台北市北投，今年變得熱鬧滾滾，隨著都更危老重建案陸續開花結果，下半年以來住宅新案也陸續推出超過百億，其中捷運石牌站指標大案「天母常玉」，為北投少見的「百萬俱樂部」預售案，立樺建設投資興建，新聯陽實業代銷，採「不二價」銷售，開賣2個月以來已售出五成；其中，最主要客層是來自附近醫院的醫生，躍居為醫生的最愛。

「天母常玉」挾著捷運站出口的地段優勢、又有北投士林科技園區的題材，每坪開價一舉飆破百萬，可謂北投指標大案；負責代銷的新聯陽表示，該案採「不二價銷售」，主要客戶都是自住客，不畏政策使出組合拳打炒房，全案總銷50億元，每坪開價約80~120萬元，實際成交價則落在8字頭到110萬元，依樓層高低而異。

今天立樺建設董事長趙素堅、建築師郭旭原、台灣新銳藝術家蘇孟鴻，及新聯陽實業副董事長林徹人等召開記者會。

趙素堅表示，他接觸藝術已經30多年，希望自己把建築作到最好、雖然不必是最大，10多年前，收藏了一幅蘇孟鴻的畫作，自此開啟了持續收藏蘇孟鴻作品之路。其中懸掛在「天母常玉」接待中心的五屏畫作，就是他的收藏，當時收購價已七位數。

至於「天母常玉」，位於捷運石牌站1號出口，基地規模約921坪，由立樺建設投資興建，為繼南港藝術社區「忠孝無極」後，又一力作。規劃一棟14層樓、一棟33層樓的層次建築，主力格局為31、52、78坪，公開銷售迄今，吸引不少在地醫師群、注重教育的家庭、以及企業主買家搶購，高端客群看好未來保值性與稀有視野，直接鎖定每坪百萬的高樓層。

立樺建設同集團公司為國內甲級營造-地樺營造，擁有眾多豪宅與捷運共構經驗。「天母常玉」採用全棟SRC結構、住友制震器，並通過台大地震工程研究中心結構外審認證；建材上更貼心嚴選YKK鋁門窗+6+12+6mm複層中空Low-E玻璃或6+6m複層玻璃，地板採德國SILENTEK隔音墊，讓享受市中心繁華同時，也能兼得寧靜生活品質。

「天母常玉」邀請郭旭原建築師設計外觀與景觀，呼應捷運的流動性、與陽明山相鄰的自然意境，在公設空間亦植入美術館的遊走氛圍，加上社區收藏美國知名光雕藝術大師Ray King、新銳藝術家蘇孟鴻的藝術品。